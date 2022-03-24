Російські військові обстріляли Луганщину ракетами і фосфорними бомбами, 4 людини загинули – ОВА

У ніч на 24 березня російська авіація завдала ракетні удари і здійснила фосфорні бомбардування на Луганщині, внаслідок чого загинули щонайменше четверо людей, двоє з яких – діти, ще шість людей поранені, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«За добу в області пошкоджено чи повністю зруйновано 31 об’єкт, з яких 23 будинки. А саме, 10 багатоповерхівок та 13 приватних. Було охоплено полум’ям 16 із них. Обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки», – написав він у телеграмі вранці 24 березня.

Гайдай додав, що «дуже важкою» є ситуація в Рубіжному, де тривають бої серед міста.

«За підтвердженою інформацією, ми маємо чотирьох загиблих, двоє з яких діти, та шестеро поранених. В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація РФ почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою», – додав він.

Наразі знеструмленими на Луганщині залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю, 101 526 споживачів перебувають без світла, повідомили в Луганські ОВА. Газопостачання відсутнє у 27 населених пунктах: у 22 – повністю і в 5 – частково, йдеться в повідомленні.

Українська влада і раніше повідомляла, що військові РФ використовують у війні проти України заборонені фосфорні бомби. Повідомлялося про такі факти у Краматорську, в районі Попасної, в Ірпені.

Сама Росія інформацію про можливе застосування своєю армією фосфорних боєприпасів під час війни в Україні не коментувала.

США раніше висловили свою стурбованість тим, що Росія застосовує в Україні заборонені види зброї.

Російське широкомасштабне вторгнення в Україну розпочалося 24 лютого. За майже місяць боїв, за оцінкою західних розвідок, поставлені РФ військові цілі не були досягнуті. Останніми днями просування російських військ практично зупинилося.

Президент США Джо Байден заявив, що російський президент Володимир Путін «притиснутий спиною до стіни» – через відсутність успіхів російської армії в Україні, і через це він може вдатися до агресивнішої тактики.

Президент США також висловив побоювання, що Росія може використати в Україні хімічну зброю, і попередив Москву про наслідки такого рішення.

Масштабна війна Росії проти України триває 29-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.