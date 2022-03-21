Очевидец из Северодонецка: «Наш город теперь – многоэтажные руины»

Елизавета Шелефонтюк

Одно из самых трудных направлений войны России против Украины сейчас – центр Луганской области, треугольник Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. Города находятся под постоянным огнем. За прошлые сутки там были разрушены или повреджены 20 домов, перед тем – 24, и так продолжается уже две недели. Есть погибшие среди взрослых и детей.

С городами практически нет связи, сложная гуманитурная обстановка. Сегодня в регионе заявлен гуманитарный кордор: людей автобусами доставят на железнодорожные станции в Золотаревке Луганской и Славянске Донецкой области. Переговоры об эвакуации продолжаются ежедневно, но не каждый день коридор срабатывает.

Студент Никита родился и жил в Северодонецке. На днях он смог покинуть город и поделился увиденным с Радио Донбасс.Реалии.

– Город опустошён. Осталось очень мало людей, город будто поставили на паузу. Наш город теперь – многоэтажные руины, каждый район – как из фильма ужасов. Целые кварталы и улицы теперь непригодны для жизни людей.

Город смешали с пеплом. Многие семьи остались без своей крыши над головой. Мои друзья теперь во второй раз носят звание «переселенец»: их дом дважды уничтожен. В новых районах города нет света, воды, газа. Людей будто оторвали от современной жизни.

– Работают ли какие-то магазины?

– В группе нашего города каждый день публикуют новую информацию о работе магазинов. В частности, работают маленькие магазины в старых районах. Ситуация в новых районах города очень сложная, никто не рискует туда даже ездить, только наши отважные волонтеры, чтобы привезти пожилым людям и детям в подвалы гуманитарную помощь.

– А как со средствами для личной гигиеной? Их можно найти?

– С трудом. В нашем городе работает группа волонтёров, которые принимают ежедневно заявки на гуманитарную помощь в любой уголок города, они доставляют как продукты питания, так и продукцию для личной гигиены. Одна надежда на волонтёров. Без них люди бы пропадали в прямом смысле этого слова.

– Многим ли удается выезжать?

– Всего официально было три гуманитарных коридора, и по информации от нашего главы администрации, эвакуировали 12,5 тысяч человек. Я думаю, что эта цифра в разы выше, потому что много кто выезжал собственным ходом, на своём транспорте.

– Какое в общем состояние у людей, и как ты сам себя чувствуешь?

– Как и все (иронично улыбается – ред.) опустошён, морально уничтожен и слаб. Но наш народ не победить. Люди готовят на кострах, устраивают обмены продуктами, например, сосед обменял пачку сигарет на телефон. Стараемся держаться, внутри каждого из нас вера в лучшее. Всё, что в наших силах, – ждать и молиться.

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