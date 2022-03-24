Британія відправить 6 тисяч ракет і близько 33 млн доларів для українських військових – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що його країна направить ще шість тисяч ракет і близько 33 мільйонів доларів фінансової допомоги українським військовим, які борються проти вторгнення російських військ.

Йдеться, зокрема, про протитанкову зброю, заявив Джонсон ввечері 23 березня, напередодні саміту НАТО і G7 у Брюсселі.

«Сполучене Королівство працюватиме з нашими союзниками, щоб посилити військову та економічну підтримку України, зміцнюючи її обороноздатність, у той час, як вони переломлюють хід цієї боротьби», – сказав він.

«Ми не можемо і не будемо стояти осторонь, поки Росія стирає в порох українські міста», – додав Джонсон.

Згідно з повідомленням його офісу, Джонсон буде тиснути на західних союзників на самітах у Брюсселі, щоб вони «прискорили» свою відповідь на дії Москви.

Він буде закликати до надання Україні «посиленої оборонної підтримки і подвоєння економічних санкцій», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, президент Зеленський напередодні самітів у Брюсселі закликав громадян усього світу вийти на вулиці на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну.