Перед самітами НАТО, ЄС і G7 Зеленський закликав європейців виходити на вулиці на підтримку України

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив звернення напередодні самітів НАТО, Європейського союзу та «Групи семи». У ньому він вказав на те, що спротив України повномасштабній версії Росії триває вже місяць.

«Вже місяць нашому захисту від намагання нас знищити. Стерти з лиця землі. Початковий задум російських військ розвалився ще в перші дні вторгнення. Вони думали, що українці злякаються. Вони думали, що ми, українці, не будемо боротися. Вони помилилися. Вони нічого не знають про нас, про українців», – заявив він.

Водночас Зеленський вказав на кількісну перевагу російської армії та обстріли нею цивільних об’єктів і вбивства мирних жителів.

У англомовній частині звернення президент вказав на те, що війна проти України – це «лише початок» для Москви:

«Росія намагається знищити свободу для всіх людей у Європі. Для всіх людей світу… Ось чому ми всі повинні зупинити Росію».

Зеленський подякував всім, хто виступає на підтримку України, і закликав до масових акцій, починаючи з 24 березня й «надалі».

«Виходьте зі своїх офісів, будинків, шкіл та університетів. Виходьте в ім’я миру. Виходьте з українською символікою, аби підтримати Україну, свободу, життя. Виходьте на свої площі, свої вулиці. Зробіть так, щоб вас побачили й почули. Скажіть, що люди мають значення. Свобода має значення. Мир має значення. Україна має значення. З 24 березня, у центрах ваших міст», – попросив президент.

Він також знову окремо звернувся до громадян Росії, вказавши на те, що війна, як і державна російська пропаганда, фінансується з їхніх податків. Голова держави закликав росіян «рятувати своїх синів від війни», а також за можливості залишити Росію, аби не фінансувати її політику власними податками.

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Зеленський висловив впевненість, що народи на заході продемонструють підтримку під час самітів у Брюсселі, проте «підтримати свободу повинні й політики».

«Ми чекаємо серйозних кроків. Від НАТО, ЄС і «Великої сімки». Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. Це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють із деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему, тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну», – сказав президент.

Він нагадав, що Україна досі не отримала від союзників літаки та протиракетну зброю.

«Ми просили закрити наше небо. І ми просили, щоб допомога від НАТО для України була дієвою й без обмежень. Будь-яка підтримка зброєю, якої ми потребуємо. Ми просили, щоб Альянс заявив, що буде всебічно допомагати Україні виграти цю війну, очистити нашу територію від загарбників і відновити мир в Україні. Вільні люди вільного світу! Ми маємо разом не допустити, щоб Росії вдалося зламати когось у НАТО, ЄС чи у «Великій сімці» й перетягти на сторону війни. Побачимо 24 березня», – додав Зеленський.

24 березня в Брюсселі відбудуться одразу три саміти – Північноатлантичного альянсу, Європейського союзу та країн «Групи семи».