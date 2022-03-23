Зеленський закликав Японію посилити санкції проти Росії, особливо у сфері торгівлі

Президент Володимир Зеленський звернувся до Японії з проханням посилити санкції проти Росії за її неспровоковане вторгнення в Україну.

Виступаючи зі зверненням у парламенті Японії (через відеоконференцію) 23 березня, Зеленський подякував японським законодавцям за те, що вони «стали першими в Азії, хто почав справді сильно тиснути на Росію для відновлення миру».

При цьому президент додав, що можна зробити більше, включаючи запровадження торгового ембарго на всі російські товари, що імпортуються в країну.

«Відповідальні держави обʼєднуються заради захисту миру… Закликаю обʼєднувати зусилля держав Азії – ваших партнерів, щоб стабілізувати ситуацію. Щоб Росія шукала мир і зупинила цунамі свого жорстокого вторгнення в нашу державу, в Україну. Потрібне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно забирати компанії з російського ринку, щоб гроші не йшли на російську армію», – сказав Зеленський.

Зеленський, який виступив уже з кількома подібними зверненнями до законодавчих органів по всьому світу, сказав, що через війну Росії проти України «світ – дестабілізований».

«Світ – на порозі багатьох нових криз. І хто зараз упевнений, яким буде завтра? Турбулентність на світових ринках несе проблеми для всіх країн, які залежать від імпорту сировини. Екологічні та продовольчі виклики – безпрецедентні. А головне, зараз вирішується, чи переконаються усі агресори на планеті – явні й потенційні, що за розв’язану ними війну буде таке потужне покарання, що їм і починати війну не варто», – заявив він.

Пізніше сьогодні Зеленський має виступити перед Національними зборами Франції. 24 березня президент України виступить на спеціальному саміті НАТО в Брюсселі, а також перед шведським парламентом. Усі звернення відбуватимуться через відеоконференції.