«Не будьте курортом для вбивць»: Зеленський закликав Італію до санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський 22 березня закликав Італію посилити санкції щодо Росії через її широкомасштабне військове вторгнення в Україну.

«Ви знаєте тих, хто приніс в Україну війну. Чітко знаєте тих, хто наказує воювати, і тих, хто це пропагує. Вони майже всі використовують Італію як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивць», – наголосив він у своєму зверненні до італійського парламенту, попросивши Італію, заблокувати нерухоме майно, рахунки, яхти усім тим, хто має у Росії вплив.

Окрім того, Володимир Зеленський закликав Італію долучитися до світових санкцій. Зокрема, підтримати повне ембарго на торгівлю з Росією та заборонити російським кораблям заходити в італійські порти.

«Нехай вони відчують ціну за свою агресію... Цю війну потрібно закінчувати якнайшвидше, повертати мир», – наголосив президент України.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».