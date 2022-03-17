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Італія готова відбудувати театр у Маріуполі – міністр

16 березня російські загарбники скинули бомбу на будівлю Драматичного театру Маріуполя на Донеччині, де від обстрілу ховалися сотні жителів міста

Італія готова відбудувати зруйнований російською бомбою Драматичний театр у Маріуполі, повідомив міністр культури країни Даріо Франческіні.

«Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси і кошти для його відновлення якнайшвидше. Театри всіх країн – це світова спадщина людства», – написав Франческіні у твітері 17 березня.

16 березня російські загарбники скинули бомбу на будівлю Драматичного театру Маріуполя на Донеччині, де від обстрілу ховалися сотні жителів міста.

Сьогодні стало відомо, що розблокування підвалу драмтеатру у заблокованому російськими військами Маріуполі триває, інформації про загиблих наразі немає.

Попри численні конкретні докази російських нападів на цивільні райони, задокументовані репортерами, в тому числі кореспондентами Радіо Свобода на місцях, Москва заперечує, що її ціллю є цивільні об’єкти.

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