Із Маріуполя на власному транспорті виїхали близько 30 тисяч людей – мерія

Міська рада Маріуполя повідомляє, що з заблокованого військами Росії міста на власному транспорті виїхали близько 30 тисяч людей.

«За останні дві доби маріупольці почали виїжджати на особистому транспорті з міста у бік Бердянська і потім на Запоріжжя. Загалом близько 6500 легкових машин вирвалися з обложеного Маріуполя. Частина людей вже дісталася Запоріжжя, де вони отримали необхідну першу допомогу в центрах підтримки. Всього з Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч людей», – йдеться в повідомленні мерії у телеграмі.

Там додали, що ситуація у Маріуполі критична. «Місто – в блокаді вже 16 діб, більше ніж 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ. У середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб. Руйнування колосальні, за попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% – не підлягає відновленню», – йдеться в повідомленні.

Окремо у мерії згадали про те, що вчора внаслідок бомбардування знищено Драматичний театр і будівлю басейну «Нептун», де від постійних обстрілів ховалися сотні людей, переважно жінки, діти і люди похилого віку.

«Вчора і сьогодні, незважаючи на безперервні обстріли, наскільки це можливо, триває розбір завалів та порятунок людей. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється», – заявили в міськраді.

У міській раді додали, що Збройні сили України «продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя».

«Бої йдуть вже на околицях міста. Але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю», – йдеться в повідомленні.

Від 24 лютого, з самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії. Зокрема, російські військові обстріляли пологовий будинок, скинули бомбу на драмтеатр, де ховалися цивільні люди.

Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і води.