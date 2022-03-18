В Італії арештували нерухомість російського мільярдера Мордашова

Фінансова гвардія Італії заарештувала нерухомість власника «Сєвєрсталі» Олексія Мордашова, який раніше потрапив під санкції Євросоюзу, повідомили в офісі прем’єр-міністра Маріо Драгі 18 березня.

Йдеться про «житловий комплекс нерухомості», розташований на Сардинії. Його вартість становить близько 105 мільйонів євро. Раніше в Італії було заарештовано яхту Мордашова – її вартість оцінюють у 65 млн євро.

17 березня влада Іспанії затримала яхту Crescent, яка, імовірно, належить голові «Роснєфті» Ігорю Сечину.

Раніше влада Майорки затримала яхту, що належить російському олігарху Олександру Міхєєву, і судно, що було у ремонті на верфі в Барселоні і пов’язане з головою «Ростеху» Сергієм Чемезовим.

5 березня влада Італії наклала арешт на нерухомість російського бізнесмена Алішера Усманова і телеведучого Володимира Соловйова. Йдеться про дві вілли Соловйова на озері Комо, а також про віллу Усманова на Сардинії.

Також було заарештовано яхту власника Volga Group Геннадія Тимченка і віллу в Тоскані колишнього депутата Держдуми Росії Олега Савченка.

3 березня влада Німеччини заарештувала в Гамбурзі 156-метрову яхту Алішера Усманова. Вартість яхти оцінюють у 600 мільйонів доларів.

США створили міжнародну групу для пошуку й арешту активів російської еліти на Заході. До неї увійшли представники Австралії, Великої Британії, Канади, Японії, Німеччини, Франції, Італії та Єврокомісії, повідомляє Міністерство фінансів США. Члени групи також отримали список із 50 осіб, на яких вони мають зосередити свою увагу.