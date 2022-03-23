Саміт НАТО і війна Росії проти України: чого очікувати?

Лідери НАТО 24 березня у Брюсселі збираються на екстрений саміт. Головна тема обговорення: війна Росії проти України та загрози для країн-членів Альянсу. Аналітики кажуть, що НАТО спробує знайти нові шляхи стримування Росії. У зібранні братиме участь і президент США Байден, і президент України Зеленський. Чого можна очікувати від цього саміту? Та чи може бути ухвалене якесь рішення, яке допоможе Україні протидіяти російській агресії?

Посол США у НАТО Джуліанна Сміт заявила, що на саміті лідери Альянсу:

засудять дії Путіна в Україні,

будуть шукати шляхи додатково підтримати Україну безпековою та гуманітарною допомогою,

та обговорюватимуть посилення оборони та стримування.

«Це історичний момент для Альянсу демократичних країн, щоб об'єднатись та протистояти автократії та захистити свободу», – заявила Сміт.

Речниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що темою саміту також стане роль Китаю у кризі навколо України.

Раніше видання The New York Times повідомило, що Польща на саміті запропонує план організувати міжнародну миротворчу місію в Україні. Цей задум, відзначає видання, суперечить офіційній позиції НАТО і був відкинутий Вашингтоном.

У середу 23 березня міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що відправка до України миротворців означатиме «пряме зіткнення російських та натівських збройних сил, якого всі не те, що хотіли уникнути, а говорили, що воно ніколи не повинно статись в принципі».

НАТО між Росією і Україною

Раніше екс-посол США у Росії Майкл Макфол висловив думку, що конкретним результатом саміту має стати рішення про передачу Туреччиною Україні систем ППО С-400 російського виробництва.

«Саміту НАТО потрібні осяжні результати, які співмірні цьому поворотному моменту для Європи. Спільні заяви про єдність не будуть сприйняті тими, хто воює в Україні», – також твітував Макфол.

Між тим у США група американських сенаторів закликала президента США Джо Байдена надати додаткове військове обладнання Україні та більше посилити НАТО.

Як повідомляє видання Axios, напередодні саміту НАТО у низці країни зросло позитивне ставлення до ролі США на міжнародній арені.

Сирени у Польщі

Особливе занепокоєння членів Північноатлантичного Альянсу, який збирається на позачерговий саміт, викликає наближення російських атак до кордонів Польщі, заявила журналістка американського каналу CNN Наташа Бертранд.

«Це нагода для всіх лідерів НАТО зібратись разом, синхронізувати позиції щодо заходів щодо оборони та стримування до яких можуть вдатись союзники по НАТО, та окреслити шлях уперед - як можна захистити країни на східному фланзі Альянсу від будь-якої потенційної агресії», – відзначила Бертранд.

За словами журналістки, серед лідерів НАТО спостерігається «повна єдність» щодо того, що «досить поганим задумом була би спроба запровадження безполітної зони над Україною».

«Ми не чули, щоб за це виступала будь-яка країна НАТО», – вказала журналістка.

При цьому журналістка вказує, що для учасників саміту буде важливо показати, якийсь результат щодо сприяння Україні, бо «особливо українці будуть питати, «ну, то для чого взагалі була ця зустріч?».

Погрози Росії: ядерна чи хімічна зброя

Застосування хімічної, або ядерної зброї Росією проти України, стане фундаментальною зміною природи конфлікту, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час прес-конференції напередодні саміту НАТО.

Президент США Джо Байден, який планує взяти участь в саміті НАТО в Польщі, також заявив 23 березня, що застосування Путіним хімічної зброї проти України є «справжньою загрозою».

Як Байден, так і Столтенберґ раніше вказували, що Росія «шукає приводи» для того, щоб застосувати хімічну зброю в Україні.

Це буде «відвертим порушенням міжнародного права з далекосяжними наслідками», – сказав Столтенберґ.

Він наголосив, що НАТО надасть Україні устаткування для захисту від хімічної, біологічної та ядерної зброї, однак, відмовився деталізувати інформацію щодо допомоги і вказав, що це питання стане предметом обговорення на саміті.

Відповідаючи на питання про посилення риторики в Росії, щодо можливості застосування ядерної зброї в Україні, Столтенберґ наголосив: «Будь-яке застосування ядерної зброї фундаментальним чином змінить природу конфлікту і Росія має розуміти, що ядерна війна ніколи не повинна статись і вони не можуть в ній перемогти».

Хоча надання допомоги Україні є серед пріоритетних питань порядку денного саміту, членство України в НАТО не обговорюється, додав посадовець. Він також наголосив, що НАТО не є стороною конфлікту і не буде надсилати військових до України.