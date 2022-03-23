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Київ обстріляли російськими «градами»: Шевченківський район у руїнах (відео)

Київ обстріляли російськими «градами»: Шевченківський район у руїнах (відео)
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Київ обстріляли російськими «градами»: Шевченківський район у руїнах (відео)

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Ситуація у Києві сьогодні: 23 березня російські військові завдали удар по столиці з реактивних систем залпового вогню «Град». Під вогонь потрапили житлові будинки в Святошинському і Шевченківському районах. Обстріл відбувся після сьомої ранку.

За даними КМДА, щонайменше четверо людей отримали поранення, інформація про постраждалих уточнюється.

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією із найбільших мішеней.

Попри запевнення Росії, що метою так званої «спецоперації є знищення української військової інфраструктури», а не українського населення, російська армія уже четвертий тиждень продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах.

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