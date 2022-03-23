За даними КМДА, щонайменше четверо людей отримали поранення, інформація про постраждалих уточнюється.



Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією із найбільших мішеней.



Попри запевнення Росії, що метою так званої «спецоперації є знищення української військової інфраструктури», а не українського населення, російська армія уже четвертий тиждень продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах.