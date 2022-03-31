У Києві створили військову комендатуру під керівництвом генерал-майора Плахтія

У Києві створили військову комендатуру під керівництвом генерал-майора Віктора Плахтія. Про це свідчить відповідний наказ начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-майора Миколи Жирнова від 30 березня, опублікований на сайті КМДА.

Комендатура Києва повинна буде забезпечувати «реалізацію правового режиму воєнного стану» на території української столиці.

«У разі реальної загрози життю та безпеці осіб, комендант має право тичасово обмежувати перебування, свободу пересування, в’їзд та виїзд на територію чи з території, де запроваджено комендантську годину та режим світломаскування», – йдеться у положенні про комендатуру міста Києва.

Окрім головного коменданта, до складу комендатури Києва також увійшли:

його заступник

радник з юридичних питань

координатор з питань переміщення військового транспорту

координатор з питань взаємодії правоохоронних органів

координатор з питань контролю за здійсненням заходів запровадження комендантської години, встановлення спецрежиму світломаскування та роботи блокпостів

координатор з питань розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади

30 березня у Генштабі Збройних сил України заявили, що заяви про буцімто відмову військ РФ від задуму оточити Київ можуть бути лише оманою.

Президент України Володимир Зеленський 29 березня повідомив, що українські військові не зменшуватимуть своїх оборонних зусиль тільки тому, що російське військове відомство нібито вирішило «скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках».