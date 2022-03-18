Від початку російського вторгнення в Києві загинули 222 людини, з них 60 цивільних – КМДА

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні були вбиті 222 людини, з них 60 – цивільні, повідомляє Київська міська державна адміністрація 18 березня.

«У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 222 людини, із них 60 цивільних. Загинули, у тому числі, чотири дитини», – йдеться в даних столичної влади.

За цей час, за даними КМДА, у столиці 889 людей отримали поранення, з них 241 мирний житель, в тому числі 18 дітей, три водії швидкої допомоги та один лікар.

Крім того, у міській адміністрації зафіксували пошкодження обстрілами 36 житлових будинків, п’ять приватних будинків, шість шкіл та чотири дитячих садочки. Пошкоджено фасади, балкони та вікна в 55 будинках.

КМДА також наводить статистику народження дітей за період із 24 лютого:

«У Києві за 22 дні активного протистояння російським окупантам народилися 757 дітей. 403 хлопчики та 354 дівчинки. Серед новонароджених – 13 двієнь».

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Війна Росії проти України триває 23-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.