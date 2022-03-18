У Києві зазнав обстрілу житловий квартал на Подолі – КМДА

Київ зазнав чергового удару російських військ – обстріляно житловий квартал у Подільському районі, повідомив у п’ятницю перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«На місці вже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється», – сказав Поворозник.

Інформації від столичного управління ДСНС наразі немає.

Водночас рданик голови МВС Антон Геращенко повідомив у Telegram про ракетний удар на Виноградарі.

Влада Києва регулярно повідомляє про обстріли з боку російських військ.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.