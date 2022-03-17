Обстріл РФ Святошинського району Києва: дві людини загинули – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що внаслідок влучання снарядів військових РФ у Святошинському районі Києва 16 березня загинули двоє людей.

«17 березня близько 16:30 до Служби порятунку 101 надійшло кілька повідомлень одночасно про пожежі у Святошинському районі столиці. Внаслідок потрапляння снарядів сталось займання двох автомобілів. О 17:04 загоряння було ліквідовано. Загинула 1 людина… Ще один виклик надійшов про загоряння на складі. Площа пожежі становить 10 тис. кв. м. Є загроза вибуху снаряду, через що здійснюється гасіння пожежі з безпечної відстані. Ліквідація триває. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула 1 людина», – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграмі.

Крім того, за повідомленням, через обстріл загорілася трава на площі 5000 кв. м, ліквідація пожежі триває.

У Києві до 7:00 17 березня діяла посилена комендантська година, яка розпочалася 15 березня о 20:00. Влада міста регулярно повідомляє про обстріли з боку російських військ.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.