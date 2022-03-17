Війська Росії обстріляли евакуаційну колону на Київщині – МВС

Міністерство внутрішній справ України, з посиланням на дані начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, повідомляє 17 березня, що російські війська з танків обстріляли евакуаційну колону в Київській області. У відомстві також повідомили про двох загиблих поліцейських.

«У Київській області, яка тимчасово окупована, розташована велика кількість лікарень, шкіл та дитячих садків. Щоб врятувати людей від пекла війни, всі органи державної влади намагалися вивезти якомога більшу кількість громадян. Але російські окупанти не давали такої можливості. Під час евакуації людей у Бучанському районі окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Така ж ситуація склалася і в Ірпені, коли в службовий автомобіль поліції потрапив снаряд «Граду». Лише зараз вдалося забрати тіло поліцейського», – цитує МВС Андрія Нєбитова.

Очільник поліції Київщини наголосив, що після вдалої атаки ЗСУ на напрямку Ірпінь, Гостомель, Немішаєве був проведений «ефективний артилерійський удар», який дав змогу просунутись вперед українським військовим, де зараз тривають найактивніші бойові дії.

Він додав, що на Київщині спостерігається партизанський рух. І наголосив, що вулиці міст і сіл області наразі усипані тілами як місцевих жителів, так і військових Росії.

Дещо раніше 17 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста активізує зусилля з організації гуманітарних коридорів та вживатиме більш наполегливих кроків для сприяння евакуації мирного населення з українських міст.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини повідомило, що з початку бойових дій в Україні загинули 726 цивільних жителів, серед яких 52 дітей, також 1174 людини зазнали поранень, із них – 63 дитини. Це дані від 24 лютого до 15 березня, які організація змогла офіційно підтвердити. В ООН додали, що реальні втрати є набагато вищими.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.