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Новини | Суспільство

В Офісі омбудсмена надали деталі щодо гуманітарних коридорів на 17 березня

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство

В Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили, що на 17 березня заплановані такі гуманітарні коридори:

  • З Маріуполя Донецької області до Запоріжжя (Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту.
  • З Бородянки Київської області до Житомира (Бородянка – Дружня – Загальці – Поташня – Пісківка – Мігалки – Біла Криниця – Хомівка – Березці – Радомишль – Поташня – Кочеров – Житомир).
  • Із села Шевченкове Київської області до міста Бровари (Шевченкове – Рудня – Семиполки – Калетянське – Козелець – Остер – Крехаєв – Рожни – Пухівка – Погреби – Бровари).
  • Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для Вовчанська Харківської області (Вовчанськ – Симонівка – Рубіжне – Перемога – Шестаково – Харків). 6 автомобілів із продуктами та медикаментами будуть відправлені з Харкова.
  • Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для Гостомеля Київської області. Автомобілі будуть відправлені з Білогородки за маршрутом: Білогородка – Гореничі – Стоянка – Ірпінь – Гостомель.
  • Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для Бучі Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Білогородка за маршрутом: Білогородка – Гореничі – Стоянка – Капітанівка – Забуччя – Михайлівка-Рубежівка – Ворзель – Буча.
  • Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для села Семиполки Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари – Погреби – Пухівка – Рожни – Крехаєв – Остер – Козелець – Калетянське – Семиполки.
  • Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для села Марківці Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари – Погреби – Пухівка – Рожни – Крехаєв – Остер – Козелець – Калетянське – Калита – Заворичі – Мокрець – Марківці.
  • Гуманітарний вантаж (продукти та медикаменти) для села Опанасів Київської області. Автомобілі будуть відправлені з міста Бровари за маршрутом: Бровари – Погреби – Пухівка – Рожни – Крехаєв – Остер – Козелець – Калетянське – Калита – Опанасів.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.

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