Пока Россия атакует Киев и Харьков, в Луганске вернули гривну и раскупили крупы

Группировка «ЛНР» приняла начала использовать украинскую гривну для расчёта на всей территории Луганской области, находящейся под контролем России. От «ДНР» таких заявлений ещё не было, хотя спрос на гривну в последнее время там возрос. Оккупационные администрации заявляют, что будут обеспечивать пенсиями и социальными пособиями жителей «освобождённых», то есть захваченных за время масштабного вторжения, территорий. Среди таких, например, разрушенная Волноваха, которую захватчики посыпали авиабомбами в течение двух недель, приведя к гуманитарной катастрофе. Теперь там ходят русские репортеры: фотографируют душещипательные сцены на фоне разрушений.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сообщают, что якобы уже выделили из бюджетов средства для пенсий и социальных пособий жителям завоеванных территорий.

«На получение пенсий включены в выплатные ведомости 1083 жителя сел Богдановка, Старогнатовка, Гранитное, Новоселовка, Николаевка и Новогнатовка, поселка Мирное, общая сумма выплат составит 8,54 млн рублей; на получение социальных пособий – 240 человек на общую сумму 1,4 млн рублей», – заявили в так называемом министерстве социальной политики группировки вооруженного формирования «ДНР».

Но сам рубль, который обещают выплачивать, ощутимо обесценился. В прошлые две недели жители ОРДЛО активно покупали в обменниках гривну, единственную доступную "твердую валюту". И вот впервые с 2014 года в ОРДЛО запустили гривну для расчетов на рынке: принято так называемое постановление о регулировании использовании гривны на всей территории, подконтрольной России.

«Данным постановлением мы урегулируем возможность временного расчета наличной гривной на всей территории за услуги и товары. Все субъекты хозяйствования, независимо от формы собственности, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, наряду с российским рублем принимают в качестве средства платежа наличную украинскую гривну за исключением монет украинской гривны», – заявил так называемый министр финансов «ЛНР» Евгений Мануйлов.

Сейчас цены в Луганске необходимо указывать в двух валютах.

Несмотря на заявления группировок «ЛДНР» о готовности обеспечивать не только себя, но и новые захваченные территории, жители оккупированных территорий жалуются на поднятие цен и отсутствие многих товаров в магазинах.

В магазинах начали пропадать крупы, консервы, сахар

«Из информации на сегодня – в магазинах начали пропадать крупы, консервы, сахар. Цены на некоторые товары взлетели внезапно на 70%», – сообщает слушатель Радио Донбасс.Реалии.

Люди напуганы, что вскоре и этого не будет, разметают всё

«Нет воды, якобы перебили трубу на станции. Вместе с тем воды практически нет и в киосках на разлив. В магазинах разбирают не только питьевую, но и минералку. Крупы, макароны, мука, сахар и соль тоже исчезли. Кое-где нет туалетной бумаги и салфеток. Если и привозят, их сразу же раскупают. Люди напуганы, что вскоре и этого не будет, разметают всё», – поделился другой свидетель.

Кроме того, в городах по-прежнему наблюдаются проблемы с транспортом – оставшиеся автобусы просто некому водить: водители либо мобилизованы, либо же скрываются от мобилизации.

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