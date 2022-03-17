Україна буде забезпечена хлібом – міністр

В Україні сформований достатній запас продовольства: пшениці – на два роки, олії – на п’ять років, кукурудзи – на півтора року. Про це під час брифінгу 17 березня, на 22-й день масштабного вторгнення Росії в Україну, розповів міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

«Україна буде забезпечена хлібом, однозначно», – запевнив він у коментарі кореспонденту Радіо Свобода.

За словами міністра, на тих територіях України, де це можливо, з огляду на бойові дії, аграрії розпочинають посівну кампанію. А її зрив може означати міжнародну кризу, адже Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей у різних куточках світу.

«З урахуванням того, що світові ціни ростуть на зерно просто космічними темпами – це, безумовно, призведе до продовольчої кризи й нестабільності», – зазначив Роман Лещенко.

Зокрема, мова йде про Ліван, Лівію, Ємен, Єгипет, Сирію та десятки інших держав, чиї запаси продовольства, за даними українського міністра, можуть вичерпатися впродовж півріччя.



В Україні ж, за словами Романа Лещенка, агросектор теж є критерієм стабільності держави, зокрема, в економічному сенсі.

«Половина валютної виручки держави – це агросектор. 20% ВВП – це агросектор. Мільйони робочих місць в сільських територіях – це агросектор. Найбільші доходи об’єднаних територіальних громад ідуть від агросектора, через сплату земельного податку на місцях», – додав Лещенко в коментарі Радіо Свобода.



Базові продукти: борошно, олія, цукор, хліб, м’ясні та молочні вироби, запевняє міністр, наявні у більшості торговельних мереж, утім, асортимент у віддалених регіонах через бойові дії повною мірою забезпечити складно. Як туди доставляють продовольство, Роман Лещенко публічно озвучувати не став.

Проте заявив, що українська влада максимально відкрила імпорт та спрощує митні процедури.



«Оскільки заводи, наприклад, із виробництва макаронів були розташовані на Херсонщині. Херсонщина зараз окупована. Завод зупинився. Виробництво круп – одне з найкращих в Україні, сучасні заводи були в Чернігові – вони зупинилися. Харків – одна зі столиць харчової промисловості нашої держави – заблоковані виробництва», – сказав Лещенко.

Окрім того, додав, через велику кількість внутрішньо переміщених осіб продовольчі системи в окремих містах на заході України перенавантажені.



Натомість ймовірний експорт продовольства та зернових із України, за словами міністра, буде залежати від ситуації у державі, доступу до залізничних шляхів та портової інфраструктури, які наразі заблоковані через розв'язану Росією війну.

Через російське вторгнення в Україну аграрії кажуть, що не можуть вчасно засіяти зерно, бо сільгоспугіддя в місцях бойових дій потребують розмінування. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що загроза мінувань російськими військами сільськогосподарських угідь є в низці регіонів України. За його словами, «активна фаза з розмінування буде справді тривати щонайменше кілька років».

Фахівці стверджують, що російський напад на Україну вже має наслідки на ринку продовольства у світі, разом з цим порти України заблоковані. Експерти Київської школи економіки кажуть, що від поставок зерна з України залежать понад 400 млн людей у світі.

За даними Bloomberg, рекордно високі світові ціни на продовольство можуть зрости ще на 22% внаслідок початку Росією війни проти України.

Аби не допустити продовольчої кризи та підтримати аграріїв під час посівної, як повідомило Мінагрополітики, український уряд затвердив зміни щодо надання фінансової державної підтримки. За оцінками міністерства, загальна потреба в коштах для проведення таких робіт становить близько 100 млрд грн.

У зв’язку з воєнним станом для збереження рівноваги на внутрішньому ринку значущих мінеральних добрив уряд України запровадив нульову квоту для їхнього експорту – тобто фактичну заборону на вивіз добрив з України: це стосується азотних, фосфорних, калійних та складних добрив.

Масштабна війна Росії проти України триває 22-й день. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.