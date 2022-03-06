Україна призупинила експорт низки соціально-важливих продуктів – уряд

Україна призупинила експорт м’яса, жита, вівса, гречки, цукру, проса та харчової солі, ввівши нульові квоти на експорт, що підлягає ліцензуванню в 2022 році. Про це йдеться у постанові уряду №207 від 5 березня, опублікованій в неділю.

Також Україна розширила перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Міністерство економіки, на п’ять позицій: ліцензуванню підлягає експорт пшениці, кукурудзи, м’яса птиці, курячих яєць та олії.

Раніше у неділю прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення про обмеження експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються.