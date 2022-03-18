Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Кличко про ранкову атаку військ РФ у Києві: 1 людина загинула, 19 постраждали, зокрема 4 дітей

На місці працюють рятувальники та медики

Мер Києва Віталій Кличко уточнив дані щодо ракетного нападу військових РФ на Подільський район столиці сьогодні вранці.

«Ворог продовжує атакувати столицю. Зранку житловий квартал в Подільському районі обстріляний орками. Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені 6 житлових будинків, дитсадок та школа. На місці працюють рятувальники та медики», – повідомив Кличко у мережі.

Раніше рятувальники вказували інші дані: йшлося про одну загиблу людину і 4 травмованих. У ДСНС уточняли, що руйнування сталися у результаті потрапляння залишків збитої ракети у п’ятиповерховий житловий будинок на Подолі.

Раніше раданик голови МВС Антон Геращенко повідомив у Telegram, що ракетний удар стався вранці 18 березня на столичному Виноградарі.

Влада Києва регулярно повідомляє про обстріли з боку російських військ.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG