Кличко про ранкову атаку військ РФ у Києві: 1 людина загинула, 19 постраждали, зокрема 4 дітей

Мер Києва Віталій Кличко уточнив дані щодо ракетного нападу військових РФ на Подільський район столиці сьогодні вранці.

«Ворог продовжує атакувати столицю. Зранку житловий квартал в Подільському районі обстріляний орками. Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені 6 житлових будинків, дитсадок та школа. На місці працюють рятувальники та медики», – повідомив Кличко у мережі.

Раніше рятувальники вказували інші дані: йшлося про одну загиблу людину і 4 травмованих. У ДСНС уточняли, що руйнування сталися у результаті потрапляння залишків збитої ракети у п’ятиповерховий житловий будинок на Подолі.

Раніше раданик голови МВС Антон Геращенко повідомив у Telegram, що ракетний удар стався вранці 18 березня на столичному Виноградарі.

Влада Києва регулярно повідомляє про обстріли з боку російських військ.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.