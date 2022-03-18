ДСНС: через потрапляння залишків збитої ракети у будинок на Подолі 1 людина загинула, 4 – травмовані

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті потрапляння залишків збитої ракети у п’ятиповерховий житловий будинок в Подільському районі Києва одна людина загинула і ще четверо зазнали травм.

Повідомлення про пожежу надійшло близько 8-ї години ранку, уточнили рятувальники. Загоряння в п’ятиповерхівці сталося з 1 по 3 поверхи.

«За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано 4 особи. На жаль, 1 людина загинула. О 09:14 пожежу, що сталася внаслідок потрапляння залишків збитої ракети у житловий будинок у Подільському районі, ліквідовано», – повідомили рятувальники.

Раніше раданик голови МВС Антон Геращенко повідомив у Telegram, що ракетний удар стався вранці 18 березня на столичному Виноградарі.

Влада Києва регулярно повідомляє про обстріли з боку російських військ.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.