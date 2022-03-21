У Києві понад 70 житлових будинків пошкоджені обстрілами – КМДА

У Києві понад 70 житлових будинків пошкоджені внаслідок обстрілів з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Будівлі мають різні ступені пошкоджень: там, де руйнування критичні, мешканців відселили, де незначні – комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення: плівку для ремонту вікон, кріплення, матеріали для ремонту покрівлі тощо. Підприємства, що перевозять відходи, зокрема «Київкомунсервіс», мають відповідну техніку та регулярно вивозять габаритні уламки від вибухів. Служби оперативно відновлюють комунікації та послуги, щоб люди повертались у свої оселі в тих будинках, які придатні для проживання», – повідомляє пресслужба Київміськадміністрації у Telegram.

У КМДА кажуть: комунальники, крім тих, хто пішов до лав ЗСУ та тероборони, «працюють попри збільшення обсягу робіт і труднощі».

Напередодні у Києві пізно ввечері в Подільському районі війська РФ обстріляли один зі ТРЦ, загинули вісім людей, спричинені масштабні руйнування.

Минулого тижня голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов повідомив, що із початку повномасштабного вторгнення військ РФ у Києві затримали 127 диверсантів, у тому числі 14 груп.

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней.