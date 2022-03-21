У Києві й області посилюють комендантську годину

Комендантська година в Києві й Київській області буде посилена і триватиме з 20:00 понеділка, 21 березня, до 07:00 середи, 23 березня, повідомив мер Віталій Кличко.

«Магазини, аптеки, заправки, установи працювати завтра не будуть. Тому прошу всіх залишатися вдома, або в укриттях – за сигналу тривоги. Містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками», – написав Кличко в своєму телеграм-каналі.

Внаслідок обстрілу Києва пізно ввечері 20 березня в Подільському районі загинули вісім людей, спричинені масштабні руйнування.

Минулого тижня голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов повідомив, що із початку повномасштабного вторгнення військ РФ у Києві затримали 127 диверсантів, у тому числі 14 груп.

Українська влада неодноразово заявляла, що Київ для російських військ є однією з найбільших мішеней.