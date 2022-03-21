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Китай пропонує Україні додаткову гуманітарну допомогу – речник МЗС у Пекіні

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь

Китайський Червоний Хрест запропонує Україні додатково гуманітарну допомогу на 10 мільйонів юанів (це 1,57 мільйона доларів або понад 46 мільйонів гривень), повідомив 21 березня на брифінгу в Пекіні речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.

Як інформує Reuters, нова пропозиція про гуманітарну допомогу слідує за попередніми, одна з яких раніше цього місяця включала пропозицію на 5 мільйонів юанів.

Наприкінці минулого тижня, 18 березня, президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Китаю Сі Цзіньпіном попередив його про «наслідки» будь-якої допомоги Росії.

За повідомленням китайських державних ЗМІ, Сі сказав Байдену, що Пекін і Вашингтон повинні працювати разом заради миру.

«Криза в Україні – це те, чого ми не хочемо бачити», – сказав Сі Байдену, повідомляє китайська державна телекомпанія CCTV.

Сполучені Штати тиснуть на Китай, щоб він не надав Росії підтримки в її вторгненні в Україну.

Китай і Росія активізували свої двосторонні відносини в останні роки. Китай не засудив прямо вторгнення Росії в Україну, що викликало занепокоєння у Вашингтоні.

Офіційні особи США попередили, що Китай поширював дезінформацію, яку Росія може використати як привід для нападу на Україну з використанням хімічної або біологічної зброї. Є також повідомлення, що Росія звернулася до Китаю за допомогою, Росія це заперечує.

Хоча останнім часом у центрі уваги президента США домінувала війна в Україні, чиновники Білого дому кажуть, що вони не втратили з поля зору Китай – і спостерігають за тим, якими є наміри Сі.

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