Китай пропонує Україні додаткову гуманітарну допомогу – речник МЗС у Пекіні

Китайський Червоний Хрест запропонує Україні додатково гуманітарну допомогу на 10 мільйонів юанів (це 1,57 мільйона доларів або понад 46 мільйонів гривень), повідомив 21 березня на брифінгу в Пекіні речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь.

Як інформує Reuters, нова пропозиція про гуманітарну допомогу слідує за попередніми, одна з яких раніше цього місяця включала пропозицію на 5 мільйонів юанів.

Наприкінці минулого тижня, 18 березня, президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Китаю Сі Цзіньпіном попередив його про «наслідки» будь-якої допомоги Росії.

За повідомленням китайських державних ЗМІ, Сі сказав Байдену, що Пекін і Вашингтон повинні працювати разом заради миру.

«Криза в Україні – це те, чого ми не хочемо бачити», – сказав Сі Байдену, повідомляє китайська державна телекомпанія CCTV.

Сполучені Штати тиснуть на Китай, щоб він не надав Росії підтримки в її вторгненні в Україну.

Китай і Росія активізували свої двосторонні відносини в останні роки. Китай не засудив прямо вторгнення Росії в Україну, що викликало занепокоєння у Вашингтоні.

Офіційні особи США попередили, що Китай поширював дезінформацію, яку Росія може використати як привід для нападу на Україну з використанням хімічної або біологічної зброї. Є також повідомлення, що Росія звернулася до Китаю за допомогою, Росія це заперечує.

Хоча останнім часом у центрі уваги президента США домінувала війна в Україні, чиновники Білого дому кажуть, що вони не втратили з поля зору Китай – і спостерігають за тим, якими є наміри Сі.