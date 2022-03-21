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У Мелітополі повідомляють про викрадення військовими РФ групи місцевих представників ЗМІ

Мелітополь, акція проти військ РФ, 7 березня 2022 року

Російські військові 21 березня у Мелітополі затримали і вивезли у невідомому напрямку групу представників місцевого медіахолдингу, повідомили рідні цих людей і сам медіахолдинг.

Так, про викрадення мелітопольського видавця, керівника МВ-холдингу Михайла Кумка повідомила в соцмережах його дочка Тетяна Кумок.

Про затримання щонайменше трьох працівників МВ-холдингу йшлося в повідомленні на сайті «МВ», що входить до складу відповідної медіагрупи. Втім, наразі всі посилання на інтернет-ресурс не працюють. Як повідомляє інший мелітопольський інтернет-ресурс з посиланням на «МВ», російські загарбники викрали, окрім Михайла Кумка, журналісток Юлію Ольховську, Любов Чайку і випускового редактора газети «Мелитопольские ведомости» Євгена Боряна.

Раніше на території Запорізької області зникла журналістка hromadske Вікторія Рощина. Вона може бути у полоні російських військових, про місце її перебування досі нічого невідомо.

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про свідчення людей чи незалежно їх перевірити.

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