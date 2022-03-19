Про місце перебування журналістки hromadske досі не відомо – ОГП

Про місце перебування журналістки hromadske Вікторії Рощиної, яка може бути у полоні російських військових, досі нічого не відомо, повідомляє Офіс генпрокурора.

«За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, 15 березня 2022 року представники ФСБ та збройних сил країни-агресора викрали у місті Бердянськ журналістку hromadske, яка готувала матеріали про воєнні дії на сході та півдні України. Наразі її місце перебування невідоме», – йдеться в повідомленні.

18 березня hromadske повідомило, що журналістка видання Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває у полоні російських військових. Дівчина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни.

«16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно, 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ Росії. Нині про її місцеперебування нічого невідомо», – повідомляло hromadske.

Редакція вказувала, що дві доби намагалась звільнити журналістку в непублічний спосіб, але це виявилось безрезультатно. Видання закликало українську та міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки Рощиної.