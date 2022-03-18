Журналістка hromadske, ймовірно, у полоні російських військових – редакція

Журналістка hromadske Вікторія Рощина, ймовірно, у полоні російських військових. Про це повідомляє редакція видання, яка зазначає, що дівчина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни.

«16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно, 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ Росії. Нині про її місцеперебування нічого невідомо», – йдеться у заяві на сайті hromadske.

Редакція зазначає, що дві доби намагалась звільнити журналістку в непублічний спосіб, але це виявилось безрезультатно.

«Закликаємо українську та міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки hromadske Вікторії Рощиної», – наголошує hromadske.

15 березня під Києвом загинули оператор американського каналу Fox News П’єр Закржевський та українська журналістка Олександра Кувшинова.

13 березня був убитий американський режисер і журналіст Брент Рено, коли його автомобіль потрапив під обстріл із боку військ РФ на блокпосту в Ірпені під Києвом.

51-річний Рено їхав з американським журналістом Хуаном Арредондо, який був поранений і доставлений до лікарні в Києві. У поліції Києва повідомили, що російські війська відкрили вогонь по машині.

Станом на 13 березня фонд «Справедливість для журналістів» (JFJ) задокументував щонайменше 35 атак на журналістів в Україні від початку Росією повномасштабної війни.