Британський журналіст зазнав осколкового перелому ніг через дії військових РФ – ОГП

Британський журналіст 14 березня зазнав осколкового перелому обох ніг у результаті бойових дій російських військ в Україні, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Осколковий перелом двох нижніх кінцівок – «русскомирный» діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. На даний момент, журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів», – написала Венедіктова у фейсбуці.

«Ще раз хочу звернутися до наших партнерів – громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Його діагноз вказаний вище. Цей чоловік не був на військовому об’єкті, у які, зі слів офіційних осіб РФ, вони постійно цілять. Не будучи на військовому об’єкті, він отримав серйозні поранення», – додала вона.

За словами Венедіктової, відомості про злочин внесені до ЄРДР і «це провадження буде розслідуватися належним чином». Вона не назвала імені журналіста, але опублікувала частину його акредитаційної картки від американської корпорації FOX NEWS.

За яких обставин був поранений журналіст – Венедіктова не уточнила.

Генпрокурорка повідомила, що акцентує, зокрема, на тих воєнних злочинах, жертвами яких стали громадяни держав-партнерів України з розрахунку на те, «що лідери цивілізованого світу таким чином скоріше наважаться на рішення про закриття неба», оскільки «статистика із українських жертв, з різних причин, не підштовхує до ухвалення важливих військово-політичних рішень».

Напередодні був убитий американський режисер і журналіст Брент Рено, коли його автомобіль потрапив під обстріл із боку військ РФ на блокпосту в Ірпені під Києвом, повідомила українська поліція.

51-річний Рено їхав з американським журналістом Хуаном Арредондо, який був поранений і доставлений до лікарні в Києві. У поліції Києва повідомили, що російські війська відкрили вогонь по машині.

За даними фонду JFJ, в Україні з 24 лютого вбили трьох журналістів, також сталося 10 замахів на вбивство.