Російські війська залякують журналістів у Бердянську – Денісова

Російські загарбники переслідують і залякують журналістів у Бердянську, повідомила на своїй Фейсбук-сторінці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 14 березня.

«За даними Запорізької ОДА, у Бердянську окупанти переписали адреси журналістів, їхніх родичів. Примушують їх працювати для російської пропаганди. Погрожують їхнім дітям, батькам, дружинам. Окупаційні війська намагаються запровадити властивий для РФ режим тотального залякування та позбавити свободи слова захоплені міста», – прокоментувала омбудсменка.

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Денісова вказала на те, що перешкоджання журналістській діяльності порушує Женевську конвенцію щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, а також Конвенції про закони і звичаї суходільної війни.

Вона закликала міжнародні правозахисні організації посилити тиск на Росію для припинення нової агресії проти України та припинення порушення прав людини.

Раніше Запорізька єпархія Православної церкви України повідомила, що російські військові в окупованому Бердянську затримали та вивезли в невідомому напрямку священника ПЦУ отця Олега Ніколаєва.

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Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».