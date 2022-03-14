В Україні запроваджений безвізовий режим для працівників гуманітарних організацій

В Україні набрав чинності указ президента України «Про тимчасове запровадження безвізового режиму», який стосується співробітників медичних чи гуманітарних організацій. Про це 14 березня повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

«У День добровольця президент ухвалив рішення запровадити безвізовий режим для іноземців, які добровільно їдуть в Україну допомагати», – відзначив чиновник.

Володимир Зеленський у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України постановив: «Запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які є співробітниками міжнародних медичних чи гуманітарних організацій, фондів чи програм, інших організацій, які прибувають в Україну на запрошення Кабінету міністрів України для надання гуманітарної допомоги населенню, крім громадян держави, визнаної державою-агресором».

Кабінет міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу.

Раніше, з 1 березня, безвізовий режим був запроваджений для «громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України».