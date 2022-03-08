Російська армія перешкоджає евакуації та гуманітарній допомозі на Київщині – голова ОДА

На Київщині російська армія перешкоджає евакуації цивільного населення та доставці гуманітарної допомоги, заявив голова ОДА Олексій Кулеба.

За його словами, проблеми з вивезенням місцевих жителів спостерігаються у Бучанському районі (Макарів, Ірпінь, Гостомель), де вогонь ведеться по житлових будинках і цивільному населенню.

«Протягом доби з Ірпеня вдалося вивезти тих, хто зміг самостійно дістатися до місця збору. Зараз у районі готуються до масштабної евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для цього потрібен режим тиші», – наголошує очільник Київської ОДА.

Проблеми з доставкою гуманітарної допомоги стосуються Вишгородського району. За словами Олексія Кулеби, Поліська, Димерська та Іванківська громади перебувають зараз на межі гуманітарної катастрофи.

«Північ району залишається окупована ворогом. Йде постійне перегрупування сил загарбника. До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Але загарбник не дає можливості допомогти окупованим громадам», – повідомляє він.

7 березня радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив, що з Київщини евакуювали дві тисячі людей, а понад чотири тисячі залишаються на територіях, окупованих російськими військами.

6 безрезня війська РФ не дотримувалися зобов’язання не стріляти під час евакуації і обстрілювали цивільних, внаслідок чого є загиблі і поранені.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.