Під Києвом загинули оператор Fox News та українська журналістка – Геращенко

Оператор американського каналу Fox News П’єр Закржевський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок обстрілу біля Києва, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 15 березня.

«Оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П’єр Закржевський і українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Сама телемережа також повідомила про загибель Закржевського. За повідомленням, він працював із іншим американським журналістом Бенджаміном Голлом, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл біля Києва. Голл отримав поранення.

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Ведучий FoxNews повідомив, що загиблий 55-річний оператор працював над висвітленням конфліктів у Іраку, Афганістану та Сирії.

Станом на 13 лютого фонд «Справедливість для журналістів» (JFJ) задокументував щонайменше 35 атак на журналістів в Україні від початку Росією повномасштабної війни.