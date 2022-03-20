В Енергодарі – протести після викрадення військами РФ посадовця міськради

Жителі Енергодара 20 березня зібралися на акцію протесту проти затримання російськими військовими цивільних жителів міста. Зібратися на мітинг городян закликав мер міста Дмитро Орлов після викрадення його першого заступника Івана Самойдюка.

Під час акції її учасники скандували «Героям Слава» і «Самойдюка». Відповідне відео оприлюднив мер Енергодару.

Також Дмитро Орлов під час мітингу повідомив, що захід має на меті припинити викрадення російськими військами цивільного населення. За словами мера, він спільно з українською владою веде консультації щодо шляхів звільнення вже затриманих енергодарців.

20 березня стало відомо про викрадення російськими військами першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Також у Бердянську Запорізької області затримано близько 10 цивільних, учасників акцій протесту проти військ РФ.

Радіо Свобода звернулося по офіційний коментар до Запорізької ОВА щодо кількості цивільних жителів регіону, які наразі перебувають у полоні.

Раніше російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федорова, якого згодом українська сторона обміняла на дев’ятьох російських солдатів-строковиків. Також військові РФ захопили мера Дніпрорудного, міста поряд з Енергодаром, Євгена Матвеєва, доля якого наразі невідома.