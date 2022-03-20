Російські військові викрали ще одного посадовця в Запорізькій області – мер Енергодара

В Енергодарі Запорізької області російські військові викрали першого заступника міського голови Івана Самойдюка, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер міста Дмитро Орлов. Інформацію про викрадення підтверджують і в Запорізькій ОВА.

«Окупанти, які не домоглися від міської влади жодної співпраці, пішли на відверті злочинні дії. Викрадено першого заступника міського голови Івана Самойдюка! В якому він перебуває стані, нам не відомо! На зв’язок не виходить зі вчорашнього дня. А сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено», – заявив Орлов.

«Окупанти також розпочали фізичний, психологічний тиск на активних у своїй публічній діяльності жителів Енергодара. Продовжують розшукувати тих енергодарців, в принциповій позиції яких вбачають для себе загрозу. Просимо депутатів, активістів і публічних енергодарців зараз зберігати максимальну обережність. Не відповідайте на незнайомі телефони, не розповідайте нікому про своє фактичне місце перебування», – додав мер.

Він також закликав містян прийти до будівлі міської ради, «щоб заявити про свою категоричну незгоду щодо викрадення й утримання у неволі громадян України».

Також 20 березня один із бердянських інтернет-ресурсів повідомив про викрадення російськими загарбниками місцевої активістки. Також є інформація про затримання російськими військовими в місті близько 10 учасників сьогоднішньої акції ненасильницького спротиву військам РФ.

Раніше російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федорова, якого згодом українська сторона обміняла на дев’ятьох російських солдатів-строковиків. Також військові РФ захопили мера Дніпрорудного, міста поряд з Енергодаром, Євгена Матвеєва, доля якого наразі невідома.