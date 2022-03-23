США офіційно визнали скоєння військовими РФ воєнних злочинів в Україні

Влада США заявляє, що російські військові скоїли воєнні злочини під час свого вторгнення в Україну, сказав 23 березня держсекретар Ентоні Блінкен.

«Сьогодні я можу оголосити, що на основі інформації, що є в даний час, влада США вважає, що військовослужбовці російських військ вчинили воєнні злочини в Україні», – йдеться у заяві Блінкена.

«Наша оцінка базується на ретельному аналізі доступної інформації з державних та розвідувальних джерел», – сказав Блінкен.

Він додав, що суд, який має юрисдикцію щодо визначення злочину, «зрештою несе відповідальність за встановлення кримінальної відповідальності у конкретних випадках».

Воєнними злочинами зазвичай займається Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Раніше, 16 березня, президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна «воєнним злочинцем», що спричинило гнівну реакцію Москви.

Раніше американські, європейські та українські військові неодноразово вказували на воєнні злочини, описуючи поведінку військ РФ в Україні.

Крім того, сам Блінкен раніше називав атаки Росії на Україну «воєннними злочинами», але це перша офіційна заява влади США, яка дає саме таку оцінку діям російських військ.

У нинішній заяві Блінкен також наголошує, що «Путін розв’язав безжальне насильство, яке призвело до загибелі та руйнувань по всій Україні».

«Ми бачили численні повідомлення, які заслуговують на довіру, про невибіркові напади, навмисно спрямовані проти цивільних, а також про інші злодіяння. Російські війська зруйнували багатоквартирні будинки, школи, лікарні, критично важливі об’єкти інфраструктури, цивільний транспорт, торгові центри та карети швидкої допомоги, внаслідок чого тисячі ні в чому не винних мирних жителів були вбиті чи поранені», – зазначив держсекретар США.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть заборонених фосфорних бомб.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».