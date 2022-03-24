Народний депутат – у полоні окупантів. Що відомо про зникнення «тіньового господаря Бердянська»?

На нині окупованих територіях південної України російські військові продовжують викрадати людей, повідомляють місцеві жителі і влада. 22 березня у Бердянську повідомили про викрадення російськими військовими депутата Верховної Ради України Олександра Пономарьова, якого в місті називали «тіньовим господарем Бердянська» та «місцевим феодалом». Що відомо про викрадених російськими військовими жителів півдня України? Хто з місцевого населення перебуває в фокусі уваги російських військових? Про це – в новому випуску програми проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Відмовився співпрацювати з Росією»

На офіційних сторінках у соцмережах Бердянської міської ради зазначається, що Олександр Пономарьов перебував у місті.

«Останні працюючі промислові підприємства міста зупинили свою роботу. Без зарплати та без будь-яких перспектив залишилися понад 3 000 бердянців та всі їхні сім'ї. Підприємства зупинили роботу, оскільки був затриманий і досі утримується засновник цих підприємств Олександр Пономарьов. Подібні заяви опублікували на своїх офіційних сторінках заводи «Азмол», «Бердянські жниварки» та інші містоутворюючі промислові підприємства міста», – йдеться у заяві Бердянської міської ради.

На офіційній сторінці громадської приймальні Пономарьова також повідомляється, що звʼязок із ним зник ввечері 20 березня, до цього Пономарьов упродовж дня працював у міському гуманітарному штабі Бердянська.

«Звертаюся до всіх наших громадян із проханням про допомогу. У Бердянську зник і не виходить на зв'язок наш колега Олександр Пономарьов. У Бердянську він допомагав людям, евакуйованим із Маріуполя. Якщо хтось має інформацію про його місцеперебування, прохання повідомити представників правоохоронних органів, Збройних сил України», – сказано у зверненні голови ОПЗЖ Юрія Бойко.

Депутат Запорізької обласної ради Олена Бодасюк у коментарі для «Новин Приазов'я» розповіла, що про зникнення Пономарьова вона дізналася від його рідних.

До нас звернулись його рідні, сказали, що не можуть його знайти

«Я – представниця юридичної служби холдингу підприємств. До нас звернулись його рідні, сказали, що не можуть його знайти. Об'їхали все: поліцію, де зараз перебувають окупанти, були в комендатурі, ніякої інформації вони не отримали. Два дні людини немає, він не на зв'язку, і ми не знаємо, де він перебуває», – розповіла жінка.

Вона підтвердила, що підприємства Пономарьова призупинили діяльність через «відсутність гарантій безпеки працівників».

«Ми намагались занести інформацію в реєстр досудових проваджень про порушення кримінальної справи. Вже передана інформація на органи місцевої влади, які ще збереглися. Передана інформація на Запорізьку обласну військову адміністрацію, на керівника, на Старуха. Передана інформація в Київський штаб ОПЗЖ на керівних представників», – додала Олена Бодасюк.

Колишній депутат (з початком війни районну раду розпустили – ред.) Бердянської районної ради Віктор Дудукалов повідомив, що, за його інформацією, Олександр Пономарьов «відмовився співпрацювати з Росією і підтримував українських військових».

ОПЗЖ від співпраці відмовилося і народний депутат в тому числі

«Я знаю, що, незважаючи на те, що його політична складова передбачала інший підхід і його потенційно інші стосунки з окупантами, бо він у фракції ОПЗЖ в Раді знаходиться, – всі очікували, що ОПЗЖ буде співпрацювати, але так вийшло, що ОПЗЖ від співпраці відмовилася і народний депутат в тому числі», – розповів Дудукалов.

За його даними, так звана «прокуратура» угруповання «ДНР» нібито проводить «розслідування» стосовно Пономарьова.

«Було «розслідування» «прокуратури» «ДНР» щодо фінансування народним депутатом Пономарьовим «праворадикальних, неонацистських» якихось там організацій. На кшталт «Азову» чи «Правого сектору». Насправді з 2014 року у народного депутата з «Азовом» конкретно був конфлікт по політичній складовій. І, відповідно, до «Азова», я знаю, що в нього контактів жодних не було, тим більше фінансування», – підкреслив Дудукалов.

Він і за контрактами за певними, і на волонтерських засадах співпрацював із ЗСУ

Також він розповів про співпрацю народного депутата із ЗСУ: «Він і за контрактами за певними, і на волонтерських засадах співпрацював із ЗСУ, тобто взаємодія в нього була зі збройними формуваннями України. Це і виглядало як претензія нібито. Ця інформація прозвучала, і минули тижні зо два, мабуть, і в один день, я цього особисто не бачив, але мої колеги і політичні партнери сказали про те, що його фізично орки забрали з його робочого місця, з військового центру».

Зв’язатися напряму з рідними Олександра Пономарьова редакції не вдалося. Окупаційні сили Бердянська не дають зі свого боку інформації стосовно Пономарьова.

Хто такий Олександр Пономарьов?

Останні 10 років Олександр Пономарьов – народний депутат України. Раніше був регіоналом та членом депутатської групи «Воля народу». У цьому скликанні він – у фракції «Опозиційна платформа – За життя».

Він тричі обирався народним депутатом за мажоритарним округом, до якого входить Бердянськ - у 2012, 2014 та 2019 роках. В грудні минулого року журналісти програми «Схеми» виявили у Пономарьова російський паспорт. Підтвердження цієї інформації «Схеми» отримали одразу з двох незалежних одне від одного джерел, у яких є доступ до системи «Роспаспорт».

Згідно з даними YouControl, так звана «бізнес-група Олександра Пономарьова» налічує близько 35 компаній. Деякі з них уже багато років мають суттєвий вплив на боєздатність української армії. Зокрема, з депутатом пов’язують такі підприємства, як «Азмол», «Бердянські жниварки», «Санаторій «Арктика», низку дитячих оздоровчих таборів, «Райагропромпостач» і цілу низку інших підприємств. Фактично це – основна частина підприємств, що працюють у Бердянську, повідомляв раніше журналістам ексдепутат Бердянської міськради Іван Харченко.

Коло інтересів бізнес-групи, яку асоціюють з Олександром Пономарьовим, чимале. Це – і виробництво та постачання сільськогосподарської техніки, і будівництво, і вантажні перевезення, і медіа, і послуги з відпочинку та оздоровлення. Та особливе місце у цьому переліку посідає стратегічно важлива (не лише для бізнесу, що пов’язують з депутатом, а й для українських Збройних сил) галузь – виробництво та постачання моторних мастил.

Але, як зазначають розслідувачі, у деклараціях Олександра Пономарьова немає жодної згадки про його бізнес. Офіційно всі компанії та підприємства, які з ним пов’язують, контролюють його родичі та знайомі. Докладніше про це читайте в розслідуванні програми «Схеми».

Російське масштабне вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру, чому є низка фото- і відеодоказів та свідчень очевидців.