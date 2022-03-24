Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Кулеба закликав країни ЄС не платити за російські нафту й газ рублями

«Закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір», – заявив Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейські країни не виконувати вимог Москви і не платити за російські нафту й газ у рублях.

«Якщо якась країна ЄС поступиться принизливим вимогам Путіна платити за нафту і газ у рублях, це буде все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою – допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір», – написав Кулеба у твітері 24 березня.

Напередодні президент Росії Володимир Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для «недружніх країн».

7 березня Росія внесла до списку «недружніх» 50 країн – це, зокрема, країни Євросоюзу, Великобританія, Канада, США, Японія, Швейцарія та інші. До списку потрапили країни, які запровадили проти Росії санкції через вторгнення в Україну.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG