Путін доручив перевести в рублі оплату за російський газ на експорт «недружнім» країнам

Президент Росії Володимир Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для «недружніх країн». Про це, як повідомляють російські агенції ТАСС та «Інтерфакс», він заявив на нараді з урядом.

«Ухвалено рішення в найкоротший час реалізувати комплекс заходів щодо переведення оплати – почнемо з цього – нашого природного газу, що постачається до так званих «недружніх країн», за російські рублі», – сказав Путін.

За його словами, «недружні країни»-покупці газу за тиждень мають визначити «порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ».

Розпорядження Путіна означає, що покупці російського газу в Європі повинні будуть для оплати поставок купити на російському ринку рублі і ними сплатити поставки.

7 березня Росія внесла до списку «недружніх» 50 країн – це, зокрема, країни Євросоюзу, Великобританія, Канада, США, Японія, Швейцарія та інші. До списку потрапили країни, які запровадили проти Росії санкції через вторгнення в Україну.

Так, країни Заходу заборонили ввезення в РФ євро та долара, а також заморозили російські резерви у доларах та євро. Також багато російських банків були відключені від системи міжнародних розрахунків SWIFT, що ускладнило розрахунки в іноземній валюті. Через це Росія опинилася в ситуації нестачі готівкової валюти і була змушена запровадити обмеження на продаж валютної виручки експортерами та на зняття готівкових доларів та євро із вкладів у російських банках.

Як відреагують на нинішню ідею Володимира Путіна з оплатою постачання газу в рублях покупці в Європі наразі невідлмл. Частково ситуацію може пом’якшити те, що в багатьох країнах ЄС «Газпром» працює через свої дочірні компанії, яким буде легко оплачувати постачання в російській валюті. Також багато країн зараз реалізують програми з повної відмови від російських нафти та газу – нові заходи оплати можуть спонукати їх прискорити реалізацію цих програм.