Боррель: Москва зараз не хоче вести переговори, вона хоче окупувати

Голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель звинуватив Росію в гальмуванні переговорів про припинення вогню в Україні. За його словами, Москва не планує сприймати обговорення всерйоз, доки не досягне цілей за допомогою свого неспровокованого вторгнення в Україну.

В інтерв’ю іспанському телеканалу TVE 24 березня Боррель сказав, що президент Росії Володимир Путін намагається оточити узбережжя Чорного моря до кордону з Молдовою, щоб ізолювати Україну від води.

«Зараз Росія не хоче сідати за стіл переговорів і домовлятися про щось: вона хоче окупувати території», – сказав Боррель.

«Вона хоче вести серйозні переговори лише тоді, коли забезпечить сильні позиції», – додав він.

21 березня в Кремлі заявили, що зустріч президентів Росії Володимира Путіна і України Володимира Зеленського щодо завершення війни можлива після «значного прогресу» в переговорах між українською і російською делегаціями, а його поки немає.

Російське широкомасштабне вторгнення в Україну розпочалося 24 лютого. За майже місяць боїв, за оцінкою західних розвідок, поставлені РФ військові цілі не були досягнуті. Останніми днями просування російських військ практично зупинилося.

Президент США Джо Байден заявив, що російський президент Володимир Путін «притиснутий спиною до стіни» – через відсутність успіхів російської армії в Україні, і через це він може вдатися до агресивнішої тактики.

Президент США також висловив побоювання, що Росія може використати в Україні хімічну зброю, і попередив Москву про наслідки такого рішення.

Масштабна війна Росії проти України триває 29-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.