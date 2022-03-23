Верещук розповіла про плани обміну військових із острова Зміїний – Суспільне

Українська влада сподівається «найближчим часом» обміняти українських військових, взяти у полон на острові Зміїний на російських моряків. Про це міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в інтерв’ю Суспільному мовленню.

За словами урядовиці, українські військові раніше захопили 11 російських моряків, яких Київ готовий віддати в обмін на захисників Зміїного.

«Вони (Росія – ред.) виявили бажання забрати своїх моряків, яких, до речі, врятували, вони тонули у Чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон», – сказала вона.

За словами міністерки, до неї звернулася уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова, яка запропонувала так званий паритетний обмін.

При цьому Верещук вказала на те, що російські військові беруть у полон і цивільних.

«Я кажу – добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені мають свій порядок обміну, є картки, які подає РФ, які подаємо ми», – цитує Суспільне очільницю Мінреінтеграції.

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Державна прикордонна служба повідомила 1 березня, що разом зі Збройними силами ідентифікувала більшість військовослужбовців із острова Зміїний за відеоматеріалами, які поширює Росія.

Державна прикордонна служба повідомила 26 лютого про ймовірність того, що всі захисники Зміїного вижили. У відомстві вказали на повідомлення російських медіа про доправлення до окупованого Севастополя в Криму українських військових, які перебували на острові.

Інформація про загибель прикордонників надійшла ввечері 25 лютого, після того, як острів весь день обстрілювали російські сили. Українська влада повідомляла спочатку, що зв’язок із захисниками острова зник, а пізніше – що всі 13 прикордонників загинули, відкинувши вимогу російських військових здатися в полон.