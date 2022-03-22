У зоні бойових дій під Києвом зник фотожурналіст Макс Левін – колега

У зоні бойових дій під Києвом зник фотожурналіст Макс Левін, повідомляє його колега Маркіян Лисейко.

За його словами, востаннє Левін виходив на зв’язок 13 березня у Вишгородському районі під Києвом, куди поїхав знімати на власному авто, яке залишив біля села Гута Межигірська.

«Він пішов у бік села Мощун. З його телефона надійшло повідомлення об 11.23, після чого він більше не виходив на зв'язок і не з’являвся в мережі. Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс мав працювати, розпочалися досить інтенсивні бойові дії, під час яких він міг дістати поранення або потрапити в полон до військовослужбовців РФ», – зазначив Маркіян Лисейко у коментарі Інституту масової інформації.

У коментарі Радіо Свобода він також повідомив, що рідні Левіна звернулися до правоохоронців і повідомили, що він зник безвісти.

Макс Левін фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань. Більшість його проєктів пов’язані з війною на Донбасі та в Україні.

18 березня редакція hromadske повідомила, що їхня журналістка Вікторія Рощина, ймовірно, у полоні російських військових.

5 березня під Києвом загинули оператор американського каналу Fox News П’єр Закржевський та українська журналістка Олександра Кувшинова.

13 березня був убитий американський режисер і журналіст Брент Рено, коли його автомобіль потрапив під обстріл із боку військ РФ на блокпосту в Ірпені під Києвом. 51-річний Рено їхав з американським журналістом Хуаном Арредондо, який був поранений і доставлений до лікарні в Києві. У поліції Києва повідомили, що російські війська відкрили вогонь по машині.

Станом на 13 березня фонд «Справедливість для журналістів» (JFJ) задокументував щонайменше 35 атак на журналістів в Україні від початку Росією повномасштабної війни.