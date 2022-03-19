Україна виконує норми міжнародного права щодо утримання полонених – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла деталі про утримання російських військовополонених. У ефірі телемарафону 19 березня вона відповіла на питання про «табори полонених».

«Звучить, звісно, так – табори – дуже гучно. Насправді це місця утримання військовополонених, правила їх утримання встановлюються Женевськими конвенціями і правилами поводження з полоненими. Наразі Україна йде шляхом повного виконання норм міжнародного гуманітарного права і ми, на відміну від ворога, будемо дотримуватися всіх цих норм по відношенню до військовополонених», – сказала Маляр.

Вона додала, що через те, що обороною від російської агресії займаються кілька силових відомств, сукупні дані щодо кількості полонених ще підлягають перевірці.

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«Наразі йдеться про декілька сотень людей. Щоб ви розуміли, зараз вже прийняте рішення про створення Національного інформаційного бюро – це теж на виконання Женевських конвенцій, яке вже офіційно буде подавати всі затверджені і остаточно пораховані цифри по військовополонених», – додала заступниця міністра.

Міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у інтерв’ю ТСН назвала цифру в 562 полонених. Днями генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила в інтерв’ю російській службі BBC, що в Україні створюють табори для утримання військовополонених.