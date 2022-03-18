Зеленський: серед полонених є ті, хто не хоче вертатися в РФ, і ті, на кого там прийшли похоронки

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні в полон взяті «нові російські строковики». За його словами, серед них є ті, хто не хоче повертатися в Росію, і ті, на кого там уже пришли похоронки.

«Наші мужні захисники продовжують утримувати всі ключові напрямки, на які тисне ворог. І відповідають на кожну атаку. На кожен удар окупантів по наших мирних містах, по наших людях. У полон взяті нові російські строковики. Серед них є й ті, хто відмовляється повернутися в Росію. А є й багато тих, про кого в Росії навіть не згадують. Не намагаються навіть забирати. На кого додому вже прийшли похоронки, хоча вони в нас у полоні і живі», – сказав президент у зверненні у ніч на 18 березня.

Він також звернувся до матерів російських солдатів і закликав перевіряти, чи насправді їхні діти загинули, чи перебувають у полоні.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 березня втрати особового складу армії Росії складають близько 14 тисяч осіб. Водночас видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових.

Росія ж вказує на значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів. Відтоді відомство інформації про загиблих чи полонених не наводило.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.