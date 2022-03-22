Журналістку hromadske звільнили з російського полону – редакція

Журналістку hromadske Вікторію Рощину звільнили з російського полону. Про це повідомляє редакція видання.

«Кілька годин тому проросійські ЗМІ та Telegram-канали стали поширювати відео, в якому Вікторія Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримали її в полоні й каже, що ті врятували їй життя. Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків. Усю правду про затримання та перебування в полоні Вікторія розкаже сама найближчим часом», – наголошують у редакції.

Як повідомляє hromadske, нині журналістка прямує до Запоріжжя, де має зустрітися з рідними.

18 березня hromadske повідомило, що журналістка видання Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває у полоні російських військових. Дівчина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни, а через деякий час перестала виходити на зв’язок.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили про відкриття за фактом зникнення журналістки кримінального провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.

Станом на 13 березня фонд «Справедливість для журналістів» (JFJ) задокументував щонайменше 35 атак на журналістів в Україні від початку Росією повномасштабної війни.