Генштаб ЗСУ: втрати армії РФ в Україні склали близько 15 800 осіб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія втратила через війну в Україні близько 15 800 своїх військових.

Крім того, за попередніми даними, російські військові втратили:

530 танків

1597 бойових броньованих машин

280 артилерійських систем

82 РСЗВ

47 засобів ППО

108 літаків

124 гелікоптери

1033 одиниць автомобільної техніки

чотири кораблі /катери

72 цистерни з ПММ

50 БПЛА оперативно-тактичного рівня

16 одиниць спеціальної техніки.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали в Генштабі.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії заявило, що українські повітряні сили і протиповітряна оборона «ефективно» захищають повітряний простір України, і Росія не змогла отримати повну перевагу в повітрі.

Масштабна війна Росії проти України триває 29-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.