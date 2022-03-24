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Генштаб ЗСУ: втрати армії РФ в Україні склали близько 15 800 осіб

У порту Бердянська, який перебуває під контролем російських військових, 24 березня знищений російський десантний корабель «Орськ», повідомили ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія втратила через війну в Україні близько 15 800 своїх військових.

Крім того, за попередніми даними, російські військові втратили:

  • 530 танків
  • 1597 бойових броньованих машин
  • 280 артилерійських систем
  • 82 РСЗВ
  • 47 засобів ППО
  • 108 літаків
  • 124 гелікоптери
  • 1033 одиниць автомобільної техніки
  • чотири кораблі /катери
  • 72 цистерни з ПММ
  • 50 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 16 одиниць спеціальної техніки.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали в Генштабі.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії заявило, що українські повітряні сили і протиповітряна оборона «ефективно» захищають повітряний простір України, і Росія не змогла отримати повну перевагу в повітрі.

Масштабна війна Росії проти України триває 29-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

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