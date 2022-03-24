Генштаб ЗСУ: втрати армії РФ в Україні склали близько 15 800 осіб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія втратила через війну в Україні близько 15 800 своїх військових.
Крім того, за попередніми даними, російські військові втратили:
- 530 танків
- 1597 бойових броньованих машин
- 280 артилерійських систем
- 82 РСЗВ
- 47 засобів ППО
- 108 літаків
- 124 гелікоптери
- 1033 одиниць автомобільної техніки
- чотири кораблі /катери
- 72 цистерни з ПММ
- 50 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 16 одиниць спеціальної техніки.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали в Генштабі.
Раніше Міністерство оборони Великої Британії заявило, що українські повітряні сили і протиповітряна оборона «ефективно» захищають повітряний простір України, і Росія не змогла отримати повну перевагу в повітрі.
Масштабна війна Росії проти України триває 29-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.
Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
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