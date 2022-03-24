Повітряні сили заявили про знищення 7 літаків військ РФ 23 березня

Повітряні сили Збройних сил України заявили, що 23 березня знищили 11 повітряних цілей російських військ, повідомило командування Повітряних сил.

Зокрема, йдеться про сім літаків, один гелікоптер, один БпЛА (ОТР), дві крилаті ракети.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії заявило, що українські повітряні сили і протиповітряна оборона «ефективно» захищають повітряний простір України, і Росія не змогла отримати повну перевагу в повітрі.

Масштабна війна Росії проти України триває 29-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.

21 березня в Пентагоні заявили, що наразі тривають переговори щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони.