Російські війська «не полишають спроб» наступу на Київ і низку обласних центрів – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил підбив підсумки 28-го дня повномасштабної російської агресії проти України вночі проти 24 березня.

«Ворогом не виконано завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України. Він не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою захоплення Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя», – йдеться в зведенні.

За даними командування, російські війська продовжують переміщувати до кордонів України додаткові підрозділи. Зокрема, для доукомплектування залучають військовослужбовців, які повертаються після відрядження з Сирії.

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Також до прикордонних із Україною районів Білорусі прибувають «залишки підрозділів Східного воєнного округу та повітряно-десантних військ». Генштаб вважає, що ймовірність залучення окремих підрозділів армії Білорусі до агресії проти України зберігається.

«Протягом дня противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Калинівка, Горінка, Пуща-Водиця, Нові Петрівці, Романівка та північно-східної околиці міста Києва. На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів Центрального воєнного округу, продовжує зосередження сил і засобів для здійснення спроби відновлення наступальних дій», – йдеться в повідомленні.

Російські війська продовжують спроби блокувати та зайняти Чернігів, зокрема, проводили повітряну розвідку – як припускають у штабі, для оцінки результатів авіаударів та виявлення позицій підрозділів ЗСУ.

«На Броварському напрямку ворог зупинений. Намагався здійснити спробу прориву оборонних позицій наших військ з метою виходу до північно-західної околиці Києва, успіху не мав. На Слобожанському напрямку противник здійснював нанесення артилерійських ударів по місту Харків, активних наступальних дій підрозділам окупаційних військ провести не вдалось», – повідомляє Генштаб.

Спробу прориву також фіксували в напрямку Ізюма в районі Донецького, Топольського й Кам’янки, там тривають бої.

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Обстріли тривають на Донецькому напрямку, де загарбники зосередили зусилля на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Верхньоторецьке, Мар’їнка та Маріуполь. Зокрема, російські війська продовжують завдавати авіаційних та артилерійських ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, додають у штабі.

Масштабна війна Росії проти України триває 28-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.