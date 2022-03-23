Эпицентр боев на Донбассе: под чьим контролем Рубежное?

Одна из самых горячих точек в Луганской области на данный момент – Рубежное. Бои за город идут уже около 2 недель. Российская пропаганда несколько раз заявляла, что город уже под контролем российских военных. Украинская же власть в регионе говорит, что это фейк.



Рубежное – один из крупных городов Луганской области, подконтрольных Украине. Находится в нескольких километрах от современного административного центра региона – Северодонецка. Весной 2014 года был оккупирован, но уже летом освобожден украинскими войсками. После открытого вторжения России в Украину 24 февраля этого года война в город вернулась. Бои за Рубежное ведутся уже около двух недель. Несколько раз российские пропагандисты заявляли, что город под полным контролем группировки «ЛНР». И даже демонстрировали несколько видео, где общаются с людьми, которых представляют местными жителями.

Однако, это не так. Контроля над всем городом у российских войск нет. Им действительно удалось занять одну часть города, в которой находится здание городского совета. Но есть еще другая часть города – южная. Она под контролем украинских войск. Это подтверждает как украинская власть в регионе, так и военнослужащие и очевидцы. Вот видео одного из военнослужащих, записанных несколько дней назад в узнаваемой локации города:

Кроме того, именно из этой части города в последние дни проводилась украинскими властями эвакуация жителей.

В самом городе ситуация сложная, рассказывает житель Рубежного Алексей. По его словам, в городе уже давно не электричества и воды. Местами нет и газа. Из-за отсутствия электричества нет возможности заряжать телефоны. И с жителями очень сложно выходить на связь.

«Часть города контролируется не нашими войсками. Постоянно идут бои. Много жертв среди местных жителей. Трупы на улице лежат. Некоторых родственники хоронят во дворах. Когда исчезло электричество, начались массовые мародерства. Обнесли абсолютно все магазины и аптеки. Преимущественно это делали местные. Ну а когда зашли те, то обнесли оставшееся. Сейчас же они вламываются в квартиры людей и грабят их. Разрушения по городу очень серьезные», – рассказывает Алексей.

По его словам, заходили в город российские войска сразу с нескольких сторон. По сути, сейчас с двух сторон города находят оккупационные силы. И бои за город продолжаются. Вот видео, на котором можно увидеть мощный взрыв. Указывается, что это произошло в Рубежном:

Захват Рубежного важен для российских войск по нескольким причинам. Одна из целей – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Без захвата Рубежного эта цель не выполнима. Кроме того, Рубежное граничит с административным центром Луганщины – Северодонецком. И захват Рубежного приведет к тому, что Северодонецк может оказаться окружен уже с трех сторон.

Не оставляют российские войска и попыток окружить всю группу украинских войск, которые находят на Донбассе. Для этого они пытаются пробиться с севера (Харьковская область) и с юга (Запорожская область) к путям, которые соединяют Донбасс с центральными регионами Украины. Подробнее об этом можно почитать в материале радио Донбасс.Реалии:

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