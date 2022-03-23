Євросоюз виділить додаткові 500 мільйонів євро для ЗСУ

Європейський союз подвоїть суму допомоги Збройним силам України – про таке рішення повідомила 23 березня Європейська рада.

Згідно із заявою, два ухвалених заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру дозволяють ЄС надалі підтримувати «спроможності та стійкість» української армії в її протидії повномасштабній військовій агресії Росії.

«Заходи допомоги збільшать початковий бюджет, анонсований 28 лютого 2020 року, на додаткові 500 мільйонів, відтак подвоюючи початкову суму до 1 мільярду євро», – йдеться в заяві.

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Згідно з коментарем верховного представника ЄС із зовнішніх справ Жозепа Борреля, додаткове фінансування «є ще одним доказом підтримки Євросоюзом українських збройних сил у захисті їхньої країни та населення».

Заходи підтримки передбачають фінансування закупівель засобів захисту, товарів першої домедичної допомоги, пального, а також військового обладнання та «платформ, створених для доставки летальної зброї для оборонних цілей».

Тривалість заходів допомоги також подовжена на 12 місяців.

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Євросоюз повторив заклик до Росії припинити військові дії та вивести всі війська з усієї території України «негайно та безумовно».

Масштабна війна Росії проти України триває 28-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.